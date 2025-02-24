Подведены итоги чемпионата Пскова по футзалу в Первой и Второй лигах

11:59, 24 февраля 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по футзалу в Первой и Второй лигах, сообщили ПАИ в городской федерации футбола.



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



















В Первой лиге уверенную победу, имея в активе десять побед, две ничьи и два поражения, одержал «Металлист». На втором месте расположился дедовичский «Легион», а замкнул лидирующую тройку «Агротех». Сразу два игрока здесь стали лучшими бомбардирами соревнований – с 17 забитыми мячами приз получили Алексей Гаврюшин из «Дины» и Кирилл Степанов из «Легиона». Лучшим вратарём соревнований признали Александра Шипова из «Металлиста».



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



Фото: Федерация футбола Пскова



















Команда Predator выиграла чемпионат Второй лиги, одержав семь побед, а также один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. На втором месте – Profit Service, а замкнул лидирующую тройку «Реал-2», который за тур до конца шёл лишь на пятом месте. В заключительных матчах главные соперники «Реала-2» «Милан» и Dream Team потерпели поражения от лидеров турнира. Лучшим бомбардиром с 15 забитыми мячами стал игрок «Локомотива» Никита Яковлев. Среди вратарей лучшим признали Дмитрия Блицина из Predator.

В Высшей лиге за тур до конца, который состоится 2 марта, лидирует «Прокуратура».

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