До +3 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля

11:30, 24 февраля 2025, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 25 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, а днём – от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.