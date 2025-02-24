До +3 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 25 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, а днём – от 0 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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