Дистанцию для любителей северной ходьбы запустят в рамках трейлового ультрамарафона Псковской области

12:07, 24 февраля 2025, ПАИ

Ещё одну дистанцию для любителей северной ходьбы запустят в рамках трейлового ультрамарафона Truvor Ultra Trail в этом году, сообщается в соцсетях забега.

Дистанция в дисциплине «Северная ходьба» составит пять километров. «Последователям данного вида спорта выпадает отличная возможность испытать себя в ходьбе по пересечённой и холмистой местности», – отметили организаторы.

Старт состоится в Печорском районе 7 сентября. Традиционно спортсмены отправятся в путь на шести дистанциях: 1, 5, 10, 25, 50 и 100 километров. На данный момент на соревнования зарегистрировалось 65 человек. Заявка закроется при наборе 300 участников.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».