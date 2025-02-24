На прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 32 единицы оружия
С 17 по 23 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 32 единицы оружия и более 200 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.
Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.
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