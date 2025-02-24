В Гдовском районе проводится проверка по сообщению о гибели пенсионерки при пожаре

12:41, 24 февраля 2025, ПАИ

24 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Атрубашка Гдовского района тела женщины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Пострадавшей является 89-летняя хозяйка дома, проживавшая одна. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.