26 заявок на благоустройство подали печорские ТОС в 2025 году
26 заявок подали печорские ТОС в администрацию в этом году, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На рассмотрение были вынесены проекты и обращения жителей, связанные с благоустройством дворовых и общественных территорий, установкой уличного освещения, устройством детских и спортивных площадок и развитием инфраструктуры интернета, отметил глава муниципалитета.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инициативы ТОС, направленные на благоустройство мест захоронений и памятников, получат дополнительные баллы. В округе два таких проекта. Уделим им особое внимание, чтобы повысить шансы на победу», – уточнил он.
Все заявленные проекты ТОС одобрили и пообещали в ближайшее время направить необходимые для участия в конкурсе документы в правительство Псковской области.
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