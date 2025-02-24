Великолукский экипаж примет участие в четвёртом этапе Кубка России по ралли

13:35, 24 февраля 2025, ПАИ

Великолукский экипаж Владислава Супруна и Павла Рослякова примет участие в четвёртом этапе Кубка России по ралли «Яккима», который пройдёт в Карелии с 7 по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Экипаж Супруна будет бороться в зачёте 2000Н на автомобиле ВАЗ-2112. В этом же зачёте планируют принять участие ещё пять команд из Владимира и Санкт-Петербурга.

Ралли «Яккима» состоится на берегах Ладоги. Борьба за победу пройдёт на двух спецучастках к западу от Лахденпохьи, примерно на полпути до границы с Ленинградской областью.

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