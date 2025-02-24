Хоккейную коробку открыли в Красногородске
Хоккейную коробку открыли после реконструкции в Красногородске, пишет газета «Заря».
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
-
Фото: газета «Заря»
Сразу же на льду состоялся матч в формате 3x3 с участием местных хоккеистов.
Напомним, что в 2023 году инициативный проект «Реконструкция хоккейной коробки на территории Красногородска» вошёл в число победителей регионального конкурса проектов. Этому предшествовала большая работа инициативной группы, занимающейся написанием и оформлением проекта, в поддержку которого собрали 567 подписей.
Демонтаж старой деревянной коробки также выполнила инициативная группа граждан. Работы завершили к 31 октября 2024 года, но погода долгое время не позволяла испытать реконструированный объект.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковские сборы по джиу-джитсу собрали более 70 спортсменов из восьми городов России
Дистанцию для любителей северной ходьбы запустят в рамках трейлового ультрамарафона Псковской области