Хоккейную коробку открыли в Красногородске

14:29, 24 февраля 2025, ПАИ

Хоккейную коробку открыли после реконструкции в Красногородске, пишет газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



















Сразу же на льду состоялся матч в формате 3x3 с участием местных хоккеистов.

Напомним, что в 2023 году инициативный проект «Реконструкция хоккейной коробки на территории Красногородска» вошёл в число победителей регионального конкурса проектов. Этому предшествовала большая работа инициативной группы, занимающейся написанием и оформлением проекта, в поддержку которого собрали 567 подписей.

Демонтаж старой деревянной коробки также выполнила инициативная группа граждан. Работы завершили к 31 октября 2024 года, но погода долгое время не позволяла испытать реконструированный объект.

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