Самая мощная с начала года вспышка зафиксирована на Солнце: грозит ли она Земле

14:33, 24 февраля 2025, ПАИ

Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за 2,5 месяца, пишет РБК со ссылкой на информацию лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

На Солнце поздним вечером 23 февраля произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22:20 по Москве. Предварительный класс события – X2.0. Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M.

Местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне.

Признаков спада активности Солнца пока не наблюдается, возможны новые крупные события.