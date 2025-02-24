Компанию подростков сняли с крыши многоэтажки в Пскове

15:21, 24 февраля 2025, ПАИ

Компанию из четырёх подростков сняли с крыши в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Нахождение детей на крыше многоквартирного дома на улице Коммунальной зафиксировали на прошедших выходных. Бдительные прохожие оперативно вызвали спасателей областной службы спасения и пожарные подразделения.

Выяснилось, что на крыше находились четверо подростков в возрасте 14–15 лет. Детей увели с крыши и провели с ними профилактическую беседу об опасности подобного времяпрепровождения.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали говорить с детьми об опасности развлечений на крышах, балконах и вблизи открытых окон, не оставлять их без присмотра, контролировать, где, с кем и как они проводят свободное время. Также псковичам порекомендовали быть внимательными на улице и в случае обнаружения ребенка на крыше или возле открытого окна звонить по номерам 101 и 112.