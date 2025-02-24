Сборная Псковской области заняла второе место на первенстве СЗФО по самбо

15:55, 24 февраля 2025, ПАИ

Сборная Псковской области заняла второе место на первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 14–16 лет, которое прошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена из девяти регионов страны. Сборная Псковской области заняла второе место общекомандного зачёта, уступив лишь сборной Калининградской области. Третье место у сборной Вологодской области.

Среди всех спортсменов Псковской области только двоим удалось одержать победу. Дмитрий Ныник из Себежа выиграл в весе до 49 килограммов, а псковский динамовец Егор Мельник завоевал золото в весовой категории до 71 килограмма. Серебром отметились великолучане Елизавета Никандрова, Вероника Хамицкая, Михаил Размыслович, а также пскович Матвей Степанов. Отметим, что самбисты, занявшие первое и второе места, получили прямые путёвки на первенство России, которое пройдёт в Оренбурге с 15 по 20 марта.

Ряд представителей Псковской областной команды выиграли бронзу. Среди них Елизавета Фёдорова из Струг Красных, Елизавета Мосягина из Дно, великолучане Дарья Прокошенко, Юрий Петров, Ирина Васильева и Полина Блинова, а также псковичи Нина Ахмед, Руслан Горшанов, Никита Рендаков, Иван Бодосов и Захар Петров.

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