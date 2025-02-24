Был ли изборский пряник в древности, рассказала основательница мастерской Татьяна Мусатова
Был ли изборский пряник в древности, рассказала основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 февраля.
«Я не могу утверждать, что когда-то был именно изборский пряник, хотя в целом они были по всем городам и весям. И псковский пряник был однозначно. По изборскому не сохранилось историй, потому что город постоянно воевал», – отметила гостья студии.
Татьяна Мусатова также рассказала, что в создании изборских пряников ей помогают единомышленники, но в основном она сама занимается как их созданием, так и логистикой готовых изделий.
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