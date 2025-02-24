Псковская пенсионерка фиктивно прописала семь человек

15:42, 24 февраля 2025, ПАИ

Факты фиктивной регистрации иностранца и шести граждан РФ выявили полицейские в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из деревень Псковского района 70-летняя местная жительница фиктивно оформила гражданина Таджикистана и шесть граждан РФ без их фактического пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.