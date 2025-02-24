Псковичи сокращают путь через Великую, игнорируя запрет выхода на лёд

16:05, 24 февраля 2025, ПАИ

Жителям города напомнили о запрете выхода на лёд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

«Жители областного центра сокращают свой путь по льду реки Великой, не задумываясь о том, что тем самым могут сократить себе жизнь», – отметили специалисты.

Участки с открытой водой и образовавшийся на них ледовый покров с промоинами потенциально опасны для людей, подчеркнули в ведомстве.

Псковичи сокращают путь через реку, не опасаясь потенциально опасных, незаметных участков под покровом снега, добавили в пресс-службе.

Напомним, что с начала 2025 года из-за выхода на неокрепший лёд в регионе погибли уже четыре человека.