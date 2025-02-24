Псковичи сокращают путь через Великую, игнорируя запрет выхода на лёд
Жителям города напомнили о запрете выхода на лёд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
«Жители областного центра сокращают свой путь по льду реки Великой, не задумываясь о том, что тем самым могут сократить себе жизнь», – отметили специалисты.
Участки с открытой водой и образовавшийся на них ледовый покров с промоинами потенциально опасны для людей, подчеркнули в ведомстве.
Псковичи сокращают путь через реку, не опасаясь потенциально опасных, незаметных участков под покровом снега, добавили в пресс-службе.
Напомним, что с начала 2025 года из-за выхода на неокрепший лёд в регионе погибли уже четыре человека.
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