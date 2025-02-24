Более пяти лет потребовалось для создания нужной рецептуры изборского пряника

17:47, 24 февраля 2025, ПАИ

Около пяти-семи лет потребовалось для создания нужной рецептуры изборского пряника, рассказала основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 февраля.

«У меня тесто заварное, которое должно пройти определённую подготовку, и за счёт этого оно становится более насыщенным, и вкусовые характеристики совсем по-другому раскрываются у продукта», – отметила гостья эфира.

Подготовленное тесто хранится от 30 до 40 дней. Эта традиция пришла из Архангельска, где так делали козули, рассказала Татьяна Мусатова. Она уточнила, что адаптировала рецепт архангельских козуль под печатный пряник.

Печатный пряник должен тесто запомнить, поскольку его выпекают без формы. Тесто должно заполнить форму так, чтобы после не образовывались трещины, объяснила специалист.

«Чтобы адаптировать это тесто, мне пришлось повозиться. У меня около пяти-семи лет ушло только на то, чтобы привести в порядок всю рецептуру и уже создать канон, по которому всё происходит в моей мастерской», – заметила эксперт.

Смесь пряностей, которую первой сделала основательница мастерской, называется «сухие духи». Эту смесь до сих пор используют при приготовлении изборского пряника, заключила Татьяна Мусатова.