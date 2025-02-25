Новые пособия-практикумы подготовили учёные Великолукской сельхозакадемии

09:48, 25 февраля 2025, ПАИ

Три новых учебных пособия презентовали в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. И все они уже получили высокую оценку экспертов России и Белоруссии.

Какую оценку эксперты дали пособиям, почему они больше похожи на книги, а не на методички, кто является издателем и какое пособие признали лучшим по сельскохозяйственным наукам, рассказали ПАИ авторы.

Для среднего и высшего звена

Как отметила кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Финансы и бухгалтерский учёт» Екатерина Никифорова, пособие «Основы предпринимательской деятельности и финансового анализа» подготовлено для среднего профессионального образования, а «Финансовый анализ субъектов предпринимательской деятельности: теория и практика» – для высшей школы.

«Книги посвящены развитию предпринимательства в России. Большое внимание в них уделено бизнес-планированию, вопросам, связанным с регистрацией бизнеса, финансовому анализу, – уточнила Екатерина Никифорова. – Например, они дают возможность спрогнозировать вероятность банкротства организации, что приобретает особую актуальность в условиях санкций и мировой нестабильности». Она также добавила, что эти пособия не менее актуальны для практиков, а также для людей, которые только планируют открыть своё дело.

Серьёзная работа

По словам доцента, кандидата экономических наук Петра Кондратьева, великолукские учёные сотрудничали с санкт-петербургским издательством «Лань». «Была проделана долгая серьёзная работа, результатами которой мы довольны. И не только мы. Те, кому уже довелось держать в руках эти книги, в восторге от их содержания и оформления», – заметил он.

Доцент, кандидат экономических наук Ольга Петрова поделилась оценкой, которую дало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. «Оно совместно с Тимирязевской академией проводило конкурс на лучшее методическое пособие 2024 года. По его результатам наш авторский коллектив был награждён дипломом первой степени в номинации «Методология и инструментарий финансового анализа предпринимательских субъектов: интеграция теории и практики», – рассказала она.

Для нового поколения

Ещё одной победы – в номинации «Лучшее печатное учебное издание по сельскохозяйственным наукам» – достигло пособие «Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства». В нём одна из глав принадлежит авторству доктора технических наук, доценту, исполняющему обязанности декана инженерного факультета Ольги Герасимовой. Остальные – плод работы учёных из Санкт-Петербургского аграрного университета.

«Издание предназначено для нового поколения производственников, которому предстоит работать на животноводческих объектах, оснащённых самым современным оборудованием», – подчеркнула Ольга Герасимова, добавив, что составлено оно таким образом, что «несмотря на стремительное развитие передовых технологий в сельском хозяйстве, не потеряет своей актуальности в ближайшее десятилетие».

С. Копаев