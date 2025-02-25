Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые пособия-практикумы подготовили учёные Великолукской сельхозакадемии

Три новых учебных пособия презентовали в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. И все они уже получили высокую оценку экспертов России и Белоруссии.

Преподаватели, авторы пособий. Фото здесь и далее предоставили в Великолукской ГСХА

Какую оценку эксперты дали пособиям, почему они больше похожи на книги, а не на методички, кто является издателем и какое пособие признали лучшим по сельскохозяйственным наукам, рассказали ПАИ авторы.

А так выглядят пособия

Для среднего и высшего звена

Как отметила кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Финансы и бухгалтерский учёт» Екатерина Никифорова, пособие «Основы предпринимательской деятельности и финансового анализа» подготовлено для среднего профессионального образования, а «Финансовый анализ субъектов предпринимательской деятельности: теория и практика» – для высшей школы.

Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Финансы и бухгалтерский учёт» Екатерина Никифорова

«Книги посвящены развитию предпринимательства в России. Большое внимание в них уделено бизнес-планированию, вопросам, связанным с регистрацией бизнеса, финансовому анализу, – уточнила Екатерина Никифорова. – Например, они дают возможность спрогнозировать вероятность банкротства организации, что приобретает особую актуальность в условиях санкций и мировой нестабильности». Она также добавила, что эти пособия не менее актуальны для практиков, а также для людей, которые только планируют открыть своё дело.

Серьёзная работа

По словам доцента, кандидата экономических наук Петра Кондратьева, великолукские учёные сотрудничали с санкт-петербургским издательством «Лань». «Была проделана долгая серьёзная работа, результатами которой мы довольны. И не только мы. Те, кому уже довелось держать в руках эти книги, в восторге от их содержания и оформления», – заметил он.

Доцент, кандидат экономических наук Пётр Кондратьев

Доцент, кандидат экономических наук Ольга Петрова поделилась оценкой, которую дало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. «Оно совместно с Тимирязевской академией проводило конкурс на лучшее методическое пособие 2024 года. По его результатам наш авторский коллектив был награждён дипломом первой степени в номинации «Методология и инструментарий финансового анализа предпринимательских субъектов: интеграция теории и практики», – рассказала она.

Доцент, кандидат экономических наук Ольга Петрова

Для нового поколения

Ещё одной победы – в номинации «Лучшее печатное учебное издание по сельскохозяйственным наукам» – достигло пособие «Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства». В нём одна из глав принадлежит авторству доктора технических наук, доценту, исполняющему обязанности декана инженерного факультета Ольги Герасимовой. Остальные – плод работы учёных из Санкт-Петербургского аграрного университета.

Доктор технических наук, доцент, и. о. декана инженерного факультета Ольга Герасимова

«Издание предназначено для нового поколения производственников, которому предстоит работать на животноводческих объектах, оснащённых самым современным оборудованием», – подчеркнула Ольга Герасимова, добавив, что составлено оно таким образом, что «несмотря на стремительное развитие передовых технологий в сельском хозяйстве, не потеряет своей актуальности в ближайшее десятилетие».

С. Копаев

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 февраля 2025

До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 февраля
25 февраля 2025

С 1 марта экскурсоводов без аттестации не впустят в Псковский кремль
25 февраля 2025

Жителей Дедовичского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор
25 февраля 2025

Игорь Иванов: Программа «Герои земли Псковской» – дополнительная возможность социализации для участников СВО
25 февраля 2025

Важность региональной программы «Герои земли Псковской» отметил Евгений Васильев
25 февраля 2025

Форум социальных архитекторов проходит в Пскове
25 февраля 2025

Снести два киоска на улице Коммунальной требует администрация Пскова через суд
25 февраля 2025

Добрые или злые: со сворой хозяйских собак на самовыгуле разбираются в Псковском районе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...