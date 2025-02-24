Псковские приставы помогли разрешить конфликт между строительными компаниями

17:36, 24 февраля 2025, ПАИ

Юридический конфликт между двумя строительными компаниями, связанный с договором долевого участия в строительстве, помогли решить псковские приставы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По условиям договора, один из застройщиков обязался передать в собственность другой строительной компании трёхкомнатную квартиру, однако после её получения ответчик не произвёл оплату.

Из-за этого другая строительная компания обратилась в суд для защиты своих интересов. Суд обязал директора компании оплатить стоимость квартиры в размере более 4 миллионов 350 тысяч рублей, а также неустойку.

Получив исполнительный документ, судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил об этом должника.

Однако, зная о возбуждении исполнительного производства, директор организации продолжал уклоняться от исполнения решения суда, поэтому сотрудник ведомства предупредил об уголовной ответственности, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

«Перспектива уголовного преследования побудила руководство компании признать, что исполнения решения суда избежать не удастся. Директор на следующий день предоставил судебному приставу-исполнителю платёжное поручение, подтверждающее погашение задолженности», – отметили в пресс-службе.