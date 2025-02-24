Изборский «Скобарь» является одним из самых именитых пряников в России – Татьяна Мусатова

18:00, 24 февраля 2025, ПАИ

Изборский пряник «Скобарь» является одним из самых именитых пряников в России, рассказала основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 февраля.

«Первоначальный толчок к сюжетам на прянике был от скульптора Нины, и я потом уже подхватила её авторское видение и стала думать в таком же формате. Почему-то именно мои формы стали такими узнаваемыми, особенно «Скобарь», трёхкратный всероссийский победитель. Он самый именитый пряник не только в Псковской области, но, может быть, и страны», – рассказала Татьяна Мусатова.

Сюжеты на пряниках создаются исходя из желания воплотить сказку, детские воспоминания.

«Сейчас у меня даже есть серии каких-то пряников. Например, недавно я на празднике сето презентовала целую печорскую коллекцию, которая включает несколько пряников и открытку, нарисованную мной», – рассказала основательница мастерской.