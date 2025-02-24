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Спорт

Женские хоккейные команды Пскова и района встретятся на льду 8 марта

Женские команды Пскова и Псковской района проведут матчевую встречу по хоккею в Ледовом дворце 8 марта, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Фото: группа «Женская любительская команда по хоккею Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Сборная Пскова будет сформирована на базе женской хоккейной команды «Штурм» под руководством Дмитрия Вихрова. Коллектив Псковского района – на базе команды «Псковские барсы», которую тренирует Игорь Тезнев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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