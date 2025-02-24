Женские хоккейные команды Пскова и района встретятся на льду 8 марта
Женские команды Пскова и Псковской района проведут матчевую встречу по хоккею в Ледовом дворце 8 марта, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».
Сборная Пскова будет сформирована на базе женской хоккейной команды «Штурм» под руководством Дмитрия Вихрова. Коллектив Псковского района – на базе команды «Псковские барсы», которую тренирует Игорь Тезнев.
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