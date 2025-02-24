Пожарные учения провели на заводе в Великих Луках
Пожарно-тактические учения прошли на территории ООО «Силовые машины – завод Реостат» в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
«По легенде, произошло возгорание легковоспламеняющихся веществ в одном из цехов на производственной площадке завода. Возникла угроза воздействия опасных факторов пожара для шести работников», – сообщили в ведомстве.
Дежурные пожарно-спасательных частей № 5 и 6, а также служба пожаротушения в составе 16 специалистов и шести единиц техники получили сигнал о происшествии и выдвинулись к месту.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
При тушении на территории цеха обнаружили муляж взрывного устройства. Работники нажали тревожную кнопку и вызвали дежурный боевой расчёт Росгвардии.
По итогам учений все задачи были выполнены в полном объёме, сотрудники ведомств, добровольцы и персонал взаимодействовали быстро и организованно, не допустив жертв и пострадавших, отметили в пресс-службе.
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