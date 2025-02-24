Пожарные учения провели на заводе в Великих Луках

19:03, 24 февраля 2025, ПАИ

Пожарно-тактические учения прошли на территории ООО «Силовые машины – завод Реостат» в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«По легенде, произошло возгорание легковоспламеняющихся веществ в одном из цехов на производственной площадке завода. Возникла угроза воздействия опасных факторов пожара для шести работников», – сообщили в ведомстве.

Дежурные пожарно-спасательных частей № 5 и 6, а также служба пожаротушения в составе 16 специалистов и шести единиц техники получили сигнал о происшествии и выдвинулись к месту.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области











При тушении на территории цеха обнаружили муляж взрывного устройства. Работники нажали тревожную кнопку и вызвали дежурный боевой расчёт Росгвардии.

По итогам учений все задачи были выполнены в полном объёме, сотрудники ведомств, добровольцы и персонал взаимодействовали быстро и организованно, не допустив жертв и пострадавших, отметили в пресс-службе.