Пассажиры поездов смогут попробовать разные блины на Масляной неделе

18:00, 24 февраля 2025, ПАИ

В этом году Масляная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. Все эти дни в поездах АО «ФПК» пассажиры смогут заказать блины, сообщают СМИ.

В вагонах-бистро путешественникам предложат блины с джемом, сметаной, сгущённым молоком, а в детском меню есть блинчики с курицей и сливочным маслом. В вагонах-ресторанах можно отведать блинчики с курицей и грибами, а если предпочитаете сладкую начинку – с мёдом.

В вагонах повышенной комфортности можно выбрать, например, блины из гречневой муки с курицей и сметаной, блинные роллы с муссом из рикотты, блинчики со сметаной и сёмгой, с ветчиной и сыром, с голубикой и вареньем.

В конце Масляной недели в вагонах повышенной комфортности в меню появятся блины из шпината с сёмгой и икорным соусом, блинный рулет с сёмгой и творожным сыром, блинчики с кремом, вишнёвым вареньем и миндальными лепестками.