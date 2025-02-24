МВД изменит правила допуска к экзаменам на водительские права

20:20, 24 февраля 2025, ПАИ

Министерство внутренних дел России разработало изменения административного регламента, регулирующего процедуру проведения экзаменов на получение водительских прав. Проект документа в настоящее время проходит независимую экспертизу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции РФ.

В рамках предложенных изменений предлагается расширить список причин для отказа в предоставлении государственных услуг по проведению экзаменов на получение водительских прав для иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых действует процедура депортации.

При обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции эти лица будут проверяться по реестру контролируемых лиц. Если гражданин находится в этом реестре, ему будет отказано в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав.

Кроме того, в Госавтоинспекции предложили дополнить перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, временным удостоверением личности лица без гражданства в Российской Федерации.