МВД изменит правила допуска к экзаменам на водительские права
Министерство внутренних дел России разработало изменения административного регламента, регулирующего процедуру проведения экзаменов на получение водительских прав. Проект документа в настоящее время проходит независимую экспертизу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции РФ.
В рамках предложенных изменений предлагается расширить список причин для отказа в предоставлении государственных услуг по проведению экзаменов на получение водительских прав для иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых действует процедура депортации.
При обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции эти лица будут проверяться по реестру контролируемых лиц. Если гражданин находится в этом реестре, ему будет отказано в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав.
Кроме того, в Госавтоинспекции предложили дополнить перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, временным удостоверением личности лица без гражданства в Российской Федерации.
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