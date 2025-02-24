Врач указала на опасности симптома холодных конечностей

22:24, 24 февраля 2025, ПАИ

В большинстве случаев ощущение холода в конечностях связано с низкой температурой воздуха и недостаточной физической активностью. Однако это также может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева в интервью для «Газеты.Ru».

По её словам, одной из причин холодных рук и ног может быть снижение уровня гемоглобина в крови. Это приводит к недостаточному снабжению тканей кислородом, что вызывает ощущение холода. Кроме того, холодные конечности могут быть следствием нарушения кровообращения, например из-за сужения сосудов, вызванного атеросклерозом.

Некоторые заболевания нервной системы, такие как синдром Рейно, могут вызывать спазмы кровеносных сосудов и приводить к недостаточному кровоснабжению организма. В таких случаях люди могут замечать изменение цвета кожи и лёгкое покалывание. Недостаточная функция щитовидной железы (гипотиреоз) также может замедлить обмен веществ, что приводит к снижению температуры тела и ощущению холода в конечностях. В этом случае могут наблюдаться и другие симптомы, такие как усталость, увеличение веса и сухость кожи.

У людей с диабетом может развиться диабетическая невропатия – повреждение нервов, которое также может ухудшать кровообращение и вызывать ощущение холода в конечностях. Ирина Поляева подчеркнула, что если ощущение холода в конечностях возникает часто, следует обратиться к специалисту для диагностики.

В качестве временных мер можно порекомендовать физические упражнения для улучшения кровообращения. Также важно носить тёплую одежду и носки, поддерживать комфортную температуру в помещении. Важно помнить, что ощущение холода в конечностях может быть не только неприятным симптомом, но и признаком более серьёзных проблем со здоровьем. Не стоит игнорировать это состояние, следует внимательно следить за своим самочувствием.

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