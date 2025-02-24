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Общество

Мастер-класс по изготовлению сухого армейского душа прошёл в Печорах

Воспитанники Центра помощи детям Печорского муниципального округа научились делать «сухой армейский душ», пишет районная газета «Печорская правда».

Фото сообщества «Центр помощи детям»

«В жизни солдата случаются ситуации, когда поддержание необходимого уровня личной гигиены становится проблемой. В долгих походах, в военно-полевых условиях не всегда есть возможность принять душ. Решить проблему поможет уникальное гигиеническое средство – сухой душ, не требующее ополаскивания», – пишет газета.

Ребята узнали, что для его изготовления нужна тонкая губка – дорнит, которая продаётся в хозяйственных магазинах. Её разрезают на небольшие кусочки, затем пропитывают специальной очищающей пеной для лежачих больных, которая не требует смывания водой, складывают в несколько раз и упаковывают в небольшой зип-пакет. Далее в другой пакет помещают отрезок тонкого рулонного полотенца, как в парикмахерских, вкладывают инструкцию, туда же кладут пакет с пропитанной губкой, выпуская из него воздух.

«Это очень эффективное и так необходимое нашим парням на фронте и в госпиталях средство гигиены. Особенно нуждаются в нём там, где есть трудности с водой, а также для ухода за лежачими и тяжелоранеными. Сухой душ – это спасение для солдат, которые долгое время находятся на боевом задании и не имеют возможности помыться с водой и мочалкой. Наступает тёплое время года, поэтому объёмы производства «сухого душа» будут возрастать», – пишет газета.

Воспитанники центра выразили свою готовность принимать участие в подобного рода помощи бойцам.

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