Пожарные ликвидируют возгорание производственного помещения в Великих Луках
В Великих Луках, на Воробецком проезде, в доме №2А, произошло возгорание производственного помещения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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