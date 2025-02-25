Пожарные ликвидируют возгорание производственного помещения в Великих Луках

01:05, 25 февраля 2025, ПАИ

В Великих Луках, на Воробецком проезде, в доме №2А, произошло возгорание производственного помещения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.