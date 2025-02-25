Какие законы вступают в силу в марте

08:15, 25 февраля 2025, ПАИ

В марте россиян ждет множество законодательных изменений. В основном они будут касаться дачников, людей, планирующих строительство индивидуальных домов, тех, кто хочет взять кредиты, пишет «Российская газета».

Военные пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии военных будут проиндексированы - с 1 марта бывшие военнослужащие, а также стражи порядка получат добавку исходя из реального размера инфляции (9,5%).

До этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1%. С 1 марта этого года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией. Средний размер военных пенсий после индексации составит 43 тысячи рублей.

Дачникам дают три года на освоение участка

С марта вступает в силу закон, которым определяется трехлетний срок для освоения земельных участков. Это касается участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных.

В новом законе не предлагалось и не предлагается расширить основания для изъятия участков, увеличить штрафы за их неиспользование, подчеркивают в Росреестре. Гражданским кодексом уже с 1995 года предусмотрена процедура изъятия участка, предназначенного для сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства в случае его неиспользования по назначению в течение трех лет. То есть если ранее у собственника могли изъять землю, если он ее не освоил в течение трех лет, то по новому закону срок до возможного изъятия фактически увеличивается до 5–7 лет, так как он дает человеку дополнительные 3 года для освоения, отмечают в ведомстве.

По участкам, которые купят или подарят после 1 марта, сроки освоения будут считать с момента регистрации прав на них. По участкам, которые уже в собственности, три года начнут исчислять с 1 марта 2025 года.

Данная норма прежде всего касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняком, поясняет Росреестр. Человеку дополнительно дается 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию. Например, очистить его от мусора, осушить или увлажнить, выровнять рельеф, очистить от сорняков, убрать мусор и т. д. В течение этого трехлетнего срока собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку к нему человек еще не приступал. После истечения трех лет владелец уже начнет использовать землю по назначению – строить дом, выращивать сельскохозяйственную продукцию и пр. С этого момента собственник несет ответственность за неиспользование участка и контрольные органы могут зафиксировать нарушения.

Для участков, предназначенных для строительства, после истечения трехлетнего срока начнется отсчет пятилетнего срока, в течение которого собственник должен построить и оформить здание.

Информация о том, что с марта участки у собственников могут изъять в упрощенном порядке в связи с их неиспользованием, не соответствует действительности, отмечают в Росреестре.

Желающих построить дом защитят от потери денег

Закон об использовании счетов эскроу при строительстве загородного дома по договору подряда вступает в силу с марта. Ранее, последние несколько лет, счета эскроу в обязательном порядке должны были использоваться при строительстве какой-либо компанией загородного поселка целиком. При строительстве дома силами подрядчика (например, на участке собственника в деревне) счета эскроу в соответствии с Гражданским кодесом также можно было использовать. Однако после вступления в силу специального закона об этом процедура станет прозрачнее и понятнее.

При использовании эскроу подрядчик сможет получить сумму, уплаченную покупателем (заказчиком строительства), только после того, как дом будет достроен. Это убережет частных лиц от потери средств – если, например, деньги подрядчику перевели, а дом он так и не достроил. При этом использование эскроу при строительстве дома подрядчиком не будет обязательным – счет эскроу используется, если подрядчик и заказчик договорились об этом.

Между тем желающим получить льготную ипотеку на строительство придется использовать эскроу. С июля прошлого года воспользоваться семейной или IT-ипотекой для строительства дома без счетов эскроу не разрешается.

Также внесены изменения в правила использования маткапитала – его с марта можно направлять еще и на счет эскроу при строительстве дома по договору подряда.

Меняется порядок оплаты отопления

Вариантов, как оплачивать отопление, с марта станет меньше. Вступит в силу постановление правительства, принятое прошлым летом.

Сейчас у российских регионов есть право выбирать один из двух способов оплаты отопления: по фактическим показаниям счетчиков в течение отопительного периода (тогда зимой квартплата больше, чем летом) или же равномерно в течение календарного года (платежи за тепло каждый месяц одинаковые). Выбранный способ действует на территории всего региона.

С марта регионы, где жители платят за отопление по факту, утратят право переходить на равномерный способ оплаты в течение года. Те же регионы, в которых платят за отопление равномерно в течение года, смогут либо продолжить применение этого способа, либо при желании в будущем перейти на оплату по факту.

При оплате по факту квартплата летом заметно ниже, чем зимой. Кроме того, этот способ исключает корректировки платы за отопление по итогам года, из-за которых жителям иногда выставляли солидные счета доплат.

Большая часть регионов уже сейчас оплачивает отопление по факту (только в холодное время года). При этом собственно с марта в самих платежках за квартиру ничего не меняется. Никто не принуждает регионы немедленно менять способ оплаты.

Получить ипотеку станет легче

С марта ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам, сообщает ДОМ.РФ. Это касается ипотечных кредитов на новое жилье с первым взносом 20–30%, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70% (ПДН – соотношение платежей по кредитам и займам клиента к его среднемесячным доходам).

То есть банки, выдавая ипотеку, будут использовать меньше капитала под такие кредиты, поясняют эксперты ДОМ.РФ. А это повысит привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой.

Землю надо будет отмежевать до продажи

Сделки по земле с марта не будут регистрировать, если в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) нет данных о местоположении границ участка. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или какой-либо недострой, расположенные на таком участке. Применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования, подчеркивают в Росреестре.

Бывают случаи, когда продавец показывает покупателю чужой участок или сообщает, что в участок входит территория, которая на самом деле не является его частью. В результате покупателю приходится решать проблему в суде. Кроме того, отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных участков. А если построить дом на участке без установленных границ, может оказаться, что он расположен на чужой земле или на участке, не предназначенном для строительства.

Проверить, внесены ли в ЕГРН границы участка, можно, посмотрев это в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте Росреестра (доступно всем желающим и бесплатно). Если границы не внесены в ЕГРН, то нужно будет сделать межевой план территории с помощью кадастрового инженера и через МФЦ внести сведения о границах в ЕГРН.

Квартиры разрешено отделывать по стандарту застройщика

С марта нынешнего года отделка квартиры может соответствовать не техрегламенту, а собственному стандарту застройщика. А этот стандарт, в свою очередь, должен соответствовать минимальным требованиям Минстроя.

Минстрой уже представил проект минимальных требований к отделке. Например, возможно отклонение стен по вертикали до 8 мм при высоте потолков до 3 метров. При оценке малярных работ допускаются полосы, пятна, брызги, подтеки – если с расстояния более 2 метров они неразличимы на общем фоне. Аналогичные требования к качеству наклеивания обоев – с расстояния двух метров не должны быть заметны воздушные пузыри, замятины, пятна, расхождения стыков и т. п. Разработаны требования к облицовочным покрытиям стен, покрытиям пола, потолкам (в том числе подвесным и натяжным). Однако утвержденный приказ пока опубликован не был.

Построенные дома нужно сразу регистрировать

Закон, стимулирующий оформление индивидуальных жилых домов и других построек сразу после завершения строительства, вступает в силу с марта. До сих пор ставить здания и сооружения на кадастровый учет и регистрировать на них права было не обязательно. По оценке Росреестра, на территории каждого региона находится от 1 до 5 тыс. незарегистрированных индивидуальных жилых домов. Теперь же вводится принцип «построил – оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления.

Также законом определяется, что эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Это исключит случаи, когда на участке, например, для возведения частного дома появляется гостиница или автомойка. Кроме того, собственники зданий и сооружений (а также помещений и машино-мест в этих зданиях) должны теперь обязательно оформлять права собственности или аренды участков, на которых эти здания находятся (речь идет об участках, которые находились в государственной или муниципальной собственности).

Начнет действовать самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта можно будет установить запрет на выдачу самому себе кредитов не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях (МФО) страны. Помимо дистанционных заявок на кредит – например через приложение банка – можно будет ограничивать и очные. Это поможет защититься как от мошенников, так и, возможно, от собственных вспышек кредитной активности.

Самозапрет с марта можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» (не позже 1 сентября такая возможность должна появиться и в МФЦ) через типовое заявление. Ограничения устанавливаются бесплатно. Сведения о самозапрете будут передаваться в квалифицированные бюро кредитных историй, причем установить самозапрет никак не помешает и «нулевая» кредитная история. Если человек в будущем отменит самозапрет, то его существование ранее не повлияет на одобрение заявки на кредит.

Как ранее поясняли в Банке России, самозапрет можно будет установить на выдачу потребительских кредитов, кредитных карт и карт с овердрафтом. На залоговые кредиты (ипотека, автомобильный кредит), образовательный кредит и поручительства самозапрет не устанавливается: риск мошенничества здесь минимален.

«Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по займу или кредиту», – подчеркивают в ЦБ.

В рекламе кредитов заемщика призовут оценить свои возможности

С 1 марта в рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков.

Предупреждения должны будут занимать минимум 5% рекламной площади объявления – не важно, на рекламном щите или на баннере в интернете. В случае с роликами на радио или телевидении предупреждение должно звучать минимум три секунды.

Формулировок с предупреждениями будет две: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» (стандартная), а также «Изучите все условия кредита (займа)». Вторая формулировка должна применяться, если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита.

Все выплаты иноагентам станут аккумулировать на специальных счетах в банках

Важные изменения, которые коснутся всех имеющих статус иностранного агента, вступают в силу с 1 марта 2025 года. С этой даты абсолютно все выплаты иноагентам должны будут поступать только на специальные счета, открытые в российских уполномоченных на то банках. На такие счета будет поступать доход от продажи или сдачи в аренду имущества, а также вознаграждения за результаты интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и дивиденды.

Новый закон устанавливает, что иноагенты должны открыть спецсчет в течение 15 рабочих дней после внесения их в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. В такой же срок необходимо открыть спецсчет, если у иноагента возникли основания для получения выплат. Получать деньги любым другим способом, кроме как через спецсчета, будет запрещено.

Распоряжаться зачисленными на спецсчета деньгами иноагенты смогут только после того. как с них снимут этот статус. В этом случае иноагенты смогут получить находящиеся на спецсчетах рубли в течение 15 рабочих дней, эти средства также могут быть перечислены на другой банковский счет.

Что касается штрафов и других обязательных платежей, они по решению суда смогут взыскиваться с таких спецсчетов.

Завести счет сможет сам иноагент или тот, кто перечисляет ему деньги по договору. Так, спецсчет может быть открыт на основании заявления плательщика, если на дату совершения платежа у него нет данных о наличии такого счета. При отсутствии спецсчета в момент подачи такого заявления банк может открыть его на имя иноагента без его присутствия.

Информация о реквизитах спецсчета должна быть указана в сведениях об иноагенте, содержащихся в реестре. А сам иноагент обязан предупредить лиц, которые будут перечислять ему выплаты, о своем статусе.

Священников пустят в реанимацию даже во внеурочное время

С 1 марта вступают в силу общие требования к посещению пациентов священнослужителями. В приказе Минздрава уточняется, что речь идет о представителях «централизованных религиозных организаций». Посещать верующих, находящихся в больницах, включая и отделения реанимации и интенсивной терапии, священнослужители могут «для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».

Соответствующие поправки в законодательства, включая и базовый закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», были приняты еще в августе прошлого года. Так что у руководства стационарных медучреждений было достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведению.

Теперь клиники обязаны иметь ответственного за организацию посещений. Кроме того, в каждой больнице должна быть выделена комната для проведения богослужений и молитв.

Посещать больных, согласно документу, священнослужитель может по просьбе пациента или его родственников с учетом состояния больного.

Ограничений не много, но они всё же есть. В документе оговаривается необходимость соблюдения противоэпидемического режима и интересов «иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации». Проще говоря, проведение обряда не должно мешать другим пациентам и медперсоналу.

А если больной находится в палате реанимации и интенсивной терапии, одновременно рядом с ним могут находиться не более двух священнослужителей и только при условии, что они не помешают оказанию медицинской помощи.

Нельзя посещать пациентов, находящихся в инфекционных боксах во время карантина. Этот пункт при подготовке приказа пытались оспорить, но в итоговом документе запрет сохранен.

Разрешение на посещение выдается руководителем организации. Если пациент в тяжелом состоянии, разрешить визит священнослужителя сможет дежурный врач (это необходимо, если священник понадобится в выходной день или во внеурочное время, когда руководства не будет на месте в клинике).

На розничных рынках появятся кассовые аппараты, а чеки в кафе и ресторанах будут обязаны выдать до оплаты

С 1 марта вступят в силу изменения в порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Основные коснутся регистрации кассовых аппаратов, применения касс на розничных рынках и выдачи чеков в общепите.

Так, зарегистрировать кассовые аппараты можно будет в упрощенном режиме, а с 1 сентября 2025 года будут добавлены два новых способа регистрации: через портал госуслуг или через кабинет производителя ККТ.

В ресторанах, кафе и других заведениях общепита чеки должны будут выдавать до оплаты, а не после, как сейчас.

На розничных рынках работать без касс смогут лишь некоторые продавцы – индивидуальные предприниматели (ИП) и организации на едином сельхозналоге с площадью торговых мест до 15 кв. м, если передача товара происходит сразу; ИП на патентной налоговой системе, осуществляющие определенные виды деятельности, при торговле на малых ярмарках выходного дня (с общим числом торговых мест до 50). Это, например, деятельность по переработке и консервированию фруктов и овощей; по производству молочной продукции; розничной торговле (через объекты без торгового зала) или общепит (через объекты с залом обслуживания и без него).

Энергетики и зажигалки нельзя будет продавать несовершеннолетним

С 1 марта правила продаж энергетических напитков и бытовых зажигалок будут похожи на контроль продаж алкоголя. Их тоже нельзя будет продавать несовершеннолетним. Продавец обязан будет отказать в приобретении этих товаров, если есть сомнения в возрасте покупателя и тот не предоставил документ, позволяющий подтвердить совершеннолетие.