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Главной целью большинство работающих псковичей назвали рост зарплаты

Главной целью большинство работающих псковичей назвали рост зарплаты. Об этом заявили 2\3 или более 70% опрошенных, сообщает hh.ru. Причем самыми активными в этом были респонденты, имеющие менеджерские должности со стажем в профессии от 3 до 6 лет и более.

Задачу по увеличению зарплаты сделали приоритетной для себя на ближайшие три года представители всех профессий, но особенно активно над этим планируют работать работники сферы консалтинга и стратегии (88% положительных ответов), ИТ-специалисты (80%) и топ-менеджеры (80%).

На втором месте по важности для работников Псковской области – освоение новых профессиональных навыков. Этим в ближайшие годы будут заняты еще 56% респондентов. Третье место по значимости в рамках карьерного развития делят сразу два стрима: участие в новых проектах и повышение в должности. Эти две стратегические задачи на 1-3 года ставят перед собой еще по 47% местных респондентов.

Также треть (более 30%) хотят стать в ближайшие годы экспертом в своей области, столько же (36%) хотят за три года максимум найти работу мечты. А 26% планируют освоить новую профессию (и больше других о таких планах заявляли HR-специалисты – 35%). 23% хотят перейти в новую индустрию. 18% респондентов хотят заняться построением личного бренда и больше других в этом заинтересованы топ-менеджеры.

14% местных опрошенных хотят за 1-3 года создать собственный бизнес, а 9% - заняться наставничеством или стать менторами.

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