Мужчина, обманом получивший в Пскове участок земли, заработал условный срок

08:49, 25 февраля 2025, ПАИ

Псковский горсуд признал псковича виновным в крупном мошенничестве, то есть в приобретении права на чужое имущество путем обмана. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. Процесс проходил по материалам, предоставленным ведомством суду.

Доказано, что мужчина незаконно приобрёл право собственности на земельный участок в Пскове на основании предоставленных им в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области и управление Росреестра по Псковской области заведомо ложных документов. Ущерб, причинённый муниципальному образованию составил более полумиллиона рублей. Его фигурант возместил в полном объёме.

Злоумышленнику назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.