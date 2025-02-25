10 марта в псковском храме начнёт работу онлайн-группа по изучению Библии
С 10 марта при храме святых равноапостольных Константина и Елены в Пскове начинает работу библейская онлайн-группа по изучению Священного Писания, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Планируется последовательно читать (или слушать) Библию через телеграм-канал группы. Желающие также смогут познакомиться с дополнительными материалами.
Чтобы стать участником библейской группы нужно отправить свои контактные данные по телефону 8-911-353-65-22.
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