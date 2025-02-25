21 спортсмен представит Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию
21 спортсмен представит Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 февраля по 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
Среди пловцов, представляющих регион, шестеро выступят в рамках четвёртого этапа кубка страны, а остальные будут бороться за медали всероссийского фестиваля «Кубок большой Невы» среди любителей.
Всего в соревнованиях примут участие около 500 пловцов из России, Эстонии, Азербайджана и Колумбии.
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