Наталия Соколова призвала псковичей провести беседы с детьми о недопустимости совершения противоправных действий

10:05, 25 февраля 2025, ПАИ

Участились случаи поджогов объектов энергетики, сооружений связи и других инфраструктурных объектов с участием подростков. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Telegram-канале.

Каждый случай классифицируется следственными органами и судом как диверсия, теракт и прочее, объяснила она.

«На исполнителей через социальные сети и мессенджеры выходят украинские вербовщики. Они предлагают за материальное вознаграждение (10–30 тысяч рублей) изготовить взрывчатку и поджечь обозначенный вербовщиком объект. Злоумышленники используют угрозы и шантаж», – подчеркнула Наталия Соколова.

Она порекомендовала жителям Псковской области провести со своими детьми беседу на тему недопустимости подобных действий, чтобы они понимали ответственность за свою и чужие жизни.

Противоправные действия уголовно наказуемы и караются серьёзными сроками заключения, отметила детский омбудсмен.