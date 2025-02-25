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Спорт

Пятый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Великих Луках

Пятый этап Кубка Псковской области, а также открытые чемпионат и первенство города по лыжным гонкам пройдут в Великих Луках 2 марта. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Старты запланированы на лыжной базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). В соревнованиях примут участие спортсмены в разных возрастных группах на дистанциях один, три, пять и десять километров.

Напомним, что к настоящему моменту при благоприятных погодных условиях в Псковской области должно было пройти уже четыре этапа регионального кубка, но прошёл всего один. Гонки, которые должны были пройти в Невельском, Псковском и Островском районах, перенесли на неопределённый срок. На данный момент из всей серии соревнований состоялся только второй этап Кубка Псковской области, который приняли у себя Струги Красные.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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