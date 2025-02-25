Снести два киоска на улице Коммунальной требует администрация Пскова через суд

10:08, 25 февраля 2025, ПАИ

Администрация Пскова обратилась в суд с исками о демонтаже двух торговых павильонов у дома №58 на улице Коммунальной, сообщили ПАИ в арбитражном суде Псковской области.

Согласно исковым заявлениям, между администрацией города и ИП Багратян А. Г. были заключены договоры на размещение на Коммунальной двух нестационарных торговых объектов.

В связи с наличием непогашенной задолженности администрация расторгла договоры в одностороннем порядке. Затем администрация вынесла постановления о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества.

Учитывая обстоятельства, администрация обратилась в арбитражный суд с исками об обязании предпринимателя демонтировать самовольно установленные объекты движимого имущества ориентировочной площадью 8 кв. м и 24 кв. м.

Предварительное и судебное заседания назначены на 12 марта и на 1 апреля.