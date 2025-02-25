Чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартуют 26 февраля

11:46, 25 февраля 2025, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике, посвящённые Дню защитника Отечества, пройдут на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 26 и 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в городской федерации лёгкой атлетики.

Медали стартов разыграют в четырёх возрастных группах. В программе бег на 30, 300, 400, 600, 800 метров, а также толкание мяча, бег на 30 метров с барьерами и прыжок в высоту.

Победителей и призёров соревнований наградят грамотами. Состязания повлияют на формирования сборной Великих Лук по лёгкой атлетике.

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