50 кроликов спасли при пожаре в Псковском районе
50 кроликов и две хозяйственные постройки спасли от огня пожарные на улице Северной в садоводческом некоммерческом товариществе «Милевка» Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Возможная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Подробности уточняются.
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