50 кроликов спасли при пожаре в Псковском районе

10:21, 25 февраля 2025, ПАИ

50 кроликов и две хозяйственные постройки спасли от огня пожарные на улице Северной в садоводческом некоммерческом товариществе «Милевка» Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Возможная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Подробности уточняются.