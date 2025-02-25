Ветеран СВО из Пскова поборется за титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей

10:40, 25 февраля 2025, ПАИ

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, ветеран боевых действий, обладатель премии «Народное признание — 2023» Дмитрий Ющенко поборется за титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей. Шоу с участием псковича 9 марта в 17:00 покажет телеканал СТС.

Болеть за него и ещё 99 героев будет тройка ведущих: Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников и Ника Здорик.

Дмитрий Ющенко лишился ноги, но это не остановило его занятия спортом. Дмитрий может пробежать на протезе 42 километра, также участвует в соревнованиях по велосипедному спорту и триатлону.

«Ранее проходил кастинг в шоу «Суперниндзя». Тогда на трассе мой протез упал и меня скатило вниз. В этот раз постараюсь не подвести, биться до конца, представить свой город, показать, что есть люди, не падающие духом, независимо от сложностей и травм, — отметил Дмитрий Ющенко. — Спорт для меня был лучшей мотивацией на этапе реабилитации. Тогда я стал посещать тренажёрный зал и бассейн, а однажды увидел единомышленников, бегающих по Пскову, загорелся этим, тоже начал бегать и стал первым человеком в стране, преодолевшим марафон на одной ноге».

Соперниками псковского марафонца станут актёры Влад Канопка и Иван Жвакин, телеведущий и врач Александр Мясников, фитнес-блогер Алексей Столяров, музыкант Натан, а также богатыри со всей страны, в числе которых: пожарный-спасатель, звёздный телохранитель, коллекционер пауков, пилот медицинского вертолёта, хоккеистка, исторический реконструктор, будущий режиссёр, садовод, банщик и другие.

В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжёлые брёвна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания.

В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша, которые разделят приз 10 миллионов рублей.