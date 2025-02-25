Форум социальных архитекторов проходит в Пскове

10:55, 25 февраля 2025, ПАИ

Форум социальных архитекторов Псковской области «Полюс» проходит в региональном Доме молодёжи в Пскове сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие проходит в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Уже стало доброй традицией собираться здесь, в Доме молодёжи, на важные и нужные мероприятия для нашего некоммерческого сектора. Благодарю организаторов этого форума. Надеюсь, что форум «Полюс» станет точкой притяжения наших ведущих общественников. Проект у нас называется «Университет лидеров социальных изменений Псковской области», и тут слово университет неспроста. Ведь повышать свои компетенции, знания и профессиональные навыки нужно всегда. Желаю форуму долголетия, а вам – хорошей и качественной работы», – сказал на открытии врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Также участников поприветствовал руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Пскове Даниил Григорьев и подчеркнул, что форум проводят впервые.

На площадке собрались общественники региона, представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. На мероприятии будут различные секции. В их числе – встречи с экспертами, которые смогут рассказать представителям НКО о ведущих практиках в этой сфере.

«Сегодня мы поделимся своей экспертизой, опытом. В первую очередь наша площадка называется «Про неочевидные ресурсы для некоммерческих организаций». Расскажем о том, какие сегодня тенденции есть, чтобы как раз НКО развивалось. Кроме того, расскажем о конкретных инструментах и практиках для масштабирования, для того, чтобы в первую очередь эффективно коммуницировать, взаимодействовать друг с другом. Именно на уровне взаимовыгодного партнёрства лежит большое количество ресурсов и новых идей, полезных для нашего общества, для жителей Псковской области», – отметила генеральный директор АНО Центр качества «Окно» Илона Южакова.

Добавим, что мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов, комитета по молодёжной политике Псковской области, регионального центра молодёжи и общественных инициатив, правительства области.