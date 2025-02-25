Гражданин Молдавии пытался незаконно вывезти из Псковской области шубы стоимостью более 300 тысяч рублей

13:18, 25 февраля 2025, ПАИ

Гражданин Молдавии пытался незаконно провезти через госграницу в Псковской области шубы стоимостью более 300 тысяч рублей, пишет газета «Призыв» со ссылкой на районный суд.

29-летний мужчина ехал из России через таможенный пост МАПП «Бурачки». С собой он вёз восемь меховых шуб стоимостью более 326 тысяч рублей, которые он не задекларировал.

Суд привлёк гражданина Молдавии по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (невыполнение требований таможенного законодательства по декларированию и таможенному оформлению товара). Багаж конфисковали.