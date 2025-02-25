Выставка «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» откроется в Изборске

12:07, 25 февраля 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» совместно с Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО представляют выставочный проект «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии». Об этом ПАИ сообщили в музее-заповеднике.

На выставке представлены фотоизображения многих выдающихся деятелей театрального искусства: портреты актеров в сценических образах персонажей, в костюмах и гриме, и портреты людей театра вне сцены; фотографии спектаклей и репетиций. Как и портреты артистов, фотографии спектаклей отличаются по периодам: застывшие многофигурные мизансцены, выстроенные по горизонтали в декорациях (1880–1910-е гг.); ритмичные композиции или фрагменты действия с акцентом на силуэте, выразительном жесте исполнителя (1920–1930-е гг.); снятые близко к сценическому движению эпизоды, передающие характер спектакля (1960–1990-е гг.); заметно выделяются кадры, сделанные современными авторами, где внимание сконцентрировано на визуальной исключительности сценических моментов.

На выставке «Театр фотогеничен. Три века театральной фотографии» представлены работы таких мастеров, как Карл Бергамаско, Елена Мрозовская, Карл Фишер, Моисей Наппельбаум, Борис Фабисович, Валерий Плотников, Валентин Голубовский, Виктор Васильев, фотографии которых можно воспринимать в качестве своеобразного визуального каталога театра. Их изображения передают особенности жанров театрального искусства – драматического, оперного, кукольного, пантомимы, современных синтетических зрелищных форм; раскрывают дарования разных художников театра – актеров, режиссеров, певцов, мимов, сценографов и других профессионалов театрального искусства.

Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО основан Министерством культуры России в 2002 году и осуществляет деятельность по всем направлениям, связанным с фотографией: хранит, реставрирует и публично выставляет музейные предметы в области отечественного и мирового фотоискусства.

Выставка будет работать в Доме купца Белянина с 28 февраля по 6 апреля.