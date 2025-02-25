Жителей Дедовичского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор

12:20, 25 февраля 2025, ПАИ

Жителей Дедовичского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Обращение глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова









«Самые тёплые, искренние слова признательности и благодарности – дорогим ветеранам, участникам партизанского движения, мирным жителям, кто помогал формировать продовольственный обоз для отправления в блокадный Ленинград, а также всем, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы», – отметил губернатор.

Долг всех жителей региона – хранить память о подвигах героев, подчеркнул он. Большую и значимую работу в этом направлении проводит Музей партизанской славы, который был открыт в прошлом году, обратил внимание глава региона.

«Советую всем – и детям и взрослым – обязательно посетить его. Здоровья, благополучия и мира всем нам!» – заключил Михаил Ведерников.