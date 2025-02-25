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Общество

С 1 марта экскурсоводов без аттестации не впустят в Псковский кремль

С 1 марта экскурсоводов без аттестации не впустят в Псковский кремль, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Экскурсоводам, которые водят группы туристов по территории Псковского кремля и при этом не являются действующими сотрудниками музея-заповедника, необходимо предоставить на кассе Святых ворот документ об аттестации (идентификационную карточку).

В случае отказа предъявить документ или его неимения экскурсоводов не пропустят на территорию Кремля.

Подробнее с информацией об аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков был перенесен с 1 июля 2024 года на 1 марта 2025 года. При этом с 1 января размер госпошлины для аттестации экскурсоводов вырос до 2 тысяч рублей. Прием заявлений с документами на прохождение аттестации в комитете по туризму Псковской области ведётся с 16:00 до 18:00 (в рабочие дни). Также заявления и документы на прохождение аттестации можно подать через «Госуслуги».

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