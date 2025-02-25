До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 февраля
26 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...-9 градусов, днем 0...+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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