До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 февраля

12:49, 25 февраля 2025, ПАИ

26 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -4...-9 градусов, днем 0...+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.