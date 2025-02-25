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Экономика

Годовой прогноз по ключевой ставке дали в ВТБ

В ВТБ считают, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21 % в течение всего этого года, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

«Прогнозируем, что это продлится весь 2025 год, но рассвет уже близко», – заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он подчеркнул, что в 2026 году ставка точно изменится, так как сегодня страна находится на пике жёсткости по денежно-кредитной политике.

Говоря об иных показателях, Дмитрий Пьянов спрогнозировал, что рост ВВП России по итогам текущего года превысит 2 %, а инфляция будет в пределах 7–10 %. Также вырастет кредитный портфель банков РФ на 7–9 %, кредиты юридических лиц – на 10 %, физических – на 5 %, а их средства – на 7–9 % и на 15–20 % соответственно.

Напомним, что Банк России уже во второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 %.

Ранее эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов объяснил псковичам, что высокая ключевая ставка создаёт условия для замедления роста спроса и цен.

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