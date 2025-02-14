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Общество

Банк России сохранил ключевую ставку 21%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 %, сообщил регулятор в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Напомним, что на заседании в декабре прошлого года Совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку на это же уровне. Всего в прошлом году ставку повышали три раза: в июле с 16 до 18 процентов, в сентябре – с 18 до 19 процентов и в октябре – с 19 до 21 процента.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также, а также по которой он принимает средства на депозиты.

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