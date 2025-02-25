Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дом детского творчества планируют капитально отремонтировать в Пскове

Более 2 млн рублей выделят из бюджета Пскова на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания Дома детского творчества. Вопрос обсуждали депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«Не мало ли будет этой суммы?» – поинтересовался депутат Юрий Бурлин.

Представители администрации заметили, что сейчас эти деньги добавляются к уже выделенным ранее 5 млн рублей. Также они напомнили, что нужно будет ремонтировать инженерные сети, фасад здания и проводить внутреннюю отделку помещений.

Кроме того, нескольким образовательным учреждениям Пскова выделят 1,2 млн рублей на создание безбарьерной среды.

Помимо этого, 5 млн рублей направят на ремонт проезда от дома № 1 до дома № 7 на улице Алтаева. Такую же сумму выделят на благоустройство дворовой территории домов № 50, 52а на улице Коммунальной и дома № 9 на улице Западной.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

На вопрос депутатов о ремонте других дворовых территорий в Пскове председатель гордумы Александр Гончаренко напомнил, что «бюджет этого года непростой и это надо учитывать, есть первостепенные задачи, остальное будет делаться по мере возможностей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 февраля 2025

День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России
25 февраля 2025

Контракт на капремонт детского сада №54 заключили в Пскове
25 февраля 2025

Медали ветеранам Великой Отечественной войны вручила глава Пушкиногорского района
25 февраля 2025

Дмитрий Шахов помог двум псковским гимнасткам получить звания мастеров спорта России
25 февраля 2025

Благодарность президента России получила сотрудница псковского УФСИН
25 февраля 2025

Газопроводы ввели в эксплуатацию в Печорах
25 февраля 2025

Студенческое хирургическое общество начнёт работу в ПсковГУ
25 февраля 2025

Дмитрий Шахов станет гостем программы «Оглавление»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...