Дом детского творчества планируют капитально отремонтировать в Пскове

15:16, 25 февраля 2025, ПАИ

Более 2 млн рублей выделят из бюджета Пскова на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания Дома детского творчества. Вопрос обсуждали депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Не мало ли будет этой суммы?» – поинтересовался депутат Юрий Бурлин.

Представители администрации заметили, что сейчас эти деньги добавляются к уже выделенным ранее 5 млн рублей. Также они напомнили, что нужно будет ремонтировать инженерные сети, фасад здания и проводить внутреннюю отделку помещений.

Кроме того, нескольким образовательным учреждениям Пскова выделят 1,2 млн рублей на создание безбарьерной среды.

Помимо этого, 5 млн рублей направят на ремонт проезда от дома № 1 до дома № 7 на улице Алтаева. Такую же сумму выделят на благоустройство дворовой территории домов № 50, 52а на улице Коммунальной и дома № 9 на улице Западной.

На вопрос депутатов о ремонте других дворовых территорий в Пскове председатель гордумы Александр Гончаренко напомнил, что «бюджет этого года непростой и это надо учитывать, есть первостепенные задачи, остальное будет делаться по мере возможностей».