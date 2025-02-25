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Медали ветеранам Великой Отечественной войны вручила глава Пушкиногорского района

Памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручила ветеранам в Пушкиногорском районе глава муниципалитета Оксана Филиппова. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

  • памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам в Пушкиногорском районе
    Фото: предоставлены Оксаной Филипповой
  • памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам в Пушкиногорском районе
    Фото: предоставлены Оксаной Филипповой
  • памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам в Пушкиногорском районе
    Фото: предоставлены Оксаной Филипповой
  • памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам в Пушкиногорском районе
    Фото: предоставлены Оксаной Филипповой
  • памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам в Пушкиногорском районе
    Фото: предоставлены Оксаной Филипповой
  • памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам в Пушкиногорском районе
    Фото: предоставлены Оксаной Филипповой
  • памятные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам в Пушкиногорском районе
    Фото: предоставлены Оксаной Филипповой

Медали получили Анна Тихоновна Пчельникова из деревни Исса, Тамара Григорьевна Матвеева из деревни Слезы, Людмила Петровна Иванова из деревни Синицино и Раиса Яковлевна Матвеева из деревни Поляне.

«Всем женщинам далеко за 90, кто-то живёт с детьми, кто-то самостоятельно, но дети и внуки регулярно навещают и помогают с домашними делами. Вспоминая годы оккупации, наши героини не могут сдержать слез: ужасы войны, которые стали частью их юных жизней, помнят очень чётко и желают всем только мирного будущего», – отметила Оксана Филиппова.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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