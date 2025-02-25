Масленичные гуляния пройдут в Пскове 2 марта

15:49, 25 февраля 2025, ПАИ

Масленичные гуляния пройдут в Пскове 2 марта в 12:00. Мероприятие состоится на улице Георгиевской, 4, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

«Вас ждут яркие выступления, масленичные потехи и забавы, мастер-классы от ремесленников и мастеров, традиционные хороводы, ну и, конечно, горячие блины», – отметили в пресс-службе.

Жителей Пскова призвали приходить всей семьёй.