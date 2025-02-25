Подведены итоги чемпионата Пскова по баскетболу

16:27, 25 февраля 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд, который завершился 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.



Фото: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова



Фото: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова



Среди 11 мужских коллективов победу одержала команда «Псковские барсы» под руководством Александра Кочеряева. На втором месте баскетболисты «Политехника», а замкнуло тройку лидеров «Абсолютное Динамо».

У девушек из шести команд победил локнянский коллектив, который тренирует Игорь Мунт. На втором месте команда Пскова, а на третьем – сборная ПсковГУ.

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