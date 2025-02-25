Цифровой грамотности обучали детей сегодня в Пскове
Открытый урок в рамках проекта «Цифровой ликбез» прошёл в центре цифрового образования «IT-куб» в Пскове сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Школьники от 10 до 13 лет посмотрели просветительские ролики на темы «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и «Создавай новое с искусственным интеллектом», разработанный при поддержке GigaChat.
«Ребята постоянно находятся в интернете, и это уже неизбежно. Дети – это лёгкая добыча для мошенников и прочих неблагоприятных людей, поэтому необходимо давать им советы, давать наставления, как можно себя обезопасить при работе в интернете», – рассказал педагог центра цифрового образования «IT-куб» Владислав Соо.
Участники узнали об искусственном интеллекте, нейросетях и правильном хранении важной информации.
«На уроке мы узнали, как себя защитить от кражи наших данных. Это может помочь в будущем», – поделился учащийся образовательной группы.
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