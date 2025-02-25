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Глава Минздрава предложил идею для решения проблемы нехватки кадров

Обязательную отработку для выпускников медицинских вузов России предложил ввести министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чтобы решить проблему нехватки медицинских кадров. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Мер социальной поддержки врачей и роста объёмов подготовки сегодня недостаточно для решения проблемы кадров в медицинской сфере, подчеркнул министр в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме РФ. «Нам нужно чётко сейчас иметь меры закрепления выпускников <...> по отработке по завершении образования для медицинских работников врачебного и среднего звена», – заявил он.

Дефицит врачей в России сегодня составляет более 23 тысяч человек, среднего медицинского персонала – 63 тысячи. При этом 19 % врачей и около 13 % среднего медперсонала – это люди старше 60 лет, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счёт бюджета. После выпуска им придётся два или три года потрудиться в государственной или частной клинике, включённой в систему ОМС. При этом молодые медики смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение. Объясняется это предложение статистикой: около 35 % выпускников медвузов и 40 % студентов, окончивших колледжи за счёт госбюджета, не идут работать в государственную или муниципальную систему здравоохранения.

Напомним, в сентябре 2024 года в ПсковГУ стартовало обучение первого потока клинической ординатуры по специальностям «педиатрия» и «терапия», после окончания которых студентов ждут рабочие места в учреждениях здравоохранения региона.

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